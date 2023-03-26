《三國演義》的故事很多人都不陌生，最經典的一幕莫過於劉備、關羽、張飛的「桃園三結義」，其中關羽忠義耿直的形象還被神格化，受到後人景仰。不過也有不少人好奇，關羽原本是賣棗子的，為何投靠劉備之後就懂打仗了？背後其實跟3點原因脫不了關係。

根據《網易》報導，在桃園三結義之前，關羽原本是賣棗子的，也有一說是賣綠豆，但加入劉備陣營後，一介平民卻突然懂得打仗殺敵，更成為威震四方的蜀漢大將，背後跟3大因素有關。

首先是關羽天賦異稟，擁有強大的身體素質和驚人體能，在《三國演義》中，關羽被描繪為「身長九尺，面如冠玉，鬢如反簪，眉如羽扇，目若朗星，器宇軒昂，威儀非凡，令人肅然起敬」，由此可知，關羽身高有212公分，加上曾挪開號稱百公斤的石頭救人，顯示他不僅身型壯碩，力量還很大，為日後的學武奠定了基礎。

其次是以戰養戰，關羽在加入劉備之後便積極學習各種軍事技能，並且不斷精進武藝，透過多次參戰累積了大量的戰鬥經驗，尤其是在斬殺董卓手下名將華雄之後，從此一戰成名，證明了自己卓越的軍事才能。

第三則跟武器有關，歷史上知名的「青龍偃月刀」就是關羽的象徵，也被稱為關刀，《三國演義》提到，青龍偃月刀重82斤（相當於現代的18.2～19.2公斤），又名冷艷鋸，此刀外型碩大，講求力量的運用，而關羽在和敵人交手時，將自己力大無比的優勢與武器做了最好的結合，達到事半功倍的效果。