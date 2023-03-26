經常看古裝劇就會發現，對於一些犯下重大罪刑的犯人，判官在審判完後，都會說一句「押入大牢，秋後問斬」，但為何一定要等到秋天以後，而不是在當下立刻行刑呢？事實上，一切都出自於古人對於大自然的敬畏之心，認為做任何事情都不能違背天意，否則就可能招致災厄。

根據《澎湃新聞》報導，古人對自然界的許多現象都充滿敬畏，認為瘟疫、洪災、大旱等現象，都是上天對人類施下的懲罰，而「行刑殺人」被視作惡行，所以自然需要找個適當的時機來做這件事。

有關秋冬行刑的記載，最早可見於春秋時期的著作《左傳》，「古之治民者，勸賞而畏刑，恤民不倦。賞以春夏，刑以秋冬。」從自然法則來看，人的一切行為都必須符合天意，而春夏是萬物繁育生長的季節，因此不能做違背自然的事情。

西漢中期，儒學大師董仲舒繼承儒家「天人合一」的思想，總結出「天人感應」的學說，認為應該「春夏行賞，秋冬行刑」，如果違背天意，就會招致災禍，於是「秋冬行刑」逐漸被載入律令中，進而制度化。

漢代法律規定，刑殺只在秋冬進行，立春後不能行刑；唐、宋律規定，從立春到秋分，除犯惡逆以上及部曲（類似於農奴）、奴婢殺主之外，其他罪犯均不得在春季處決；清代也規定，經朝審應處決的犯人，需在秋季處決。