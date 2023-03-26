替小孩取名是一件大事，因此不少父母絞盡腦汁，只為了取出特別又好聽的名字。大陸一名女子叫作「單單單（ㄕㄢˋㄉㄢㄉㄢ）」，因為太過特殊，在日常生活中經常被人叫錯名字，她透露這是爸爸幫忙取的，雖然會造成困擾，但從來沒有想要改名的念頭。

根據《新浪新聞》報導，北京一名女子名叫「單單單（ㄕㄢˋㄉㄢㄉㄢ）」，因為名字太過特殊，在日常生活中經常遇到困擾，像是前陣子她到醫院就診，領藥叫號的時候，機器就錯將她的名字叫成「單單單（皆念ㄉㄢ）」，引起現場一陣騷動，讓她感到尷尬不已。

單小姐透露，這個名字是她爸爸取的，因為自己是家裡最小的孩子，爸爸比較寵愛，所以才想著要取個獨特一點的名字，沒想到卻造成她從小到大的困擾，但一想到這個名字是爸爸用心替自己取的，她也捨不得改掉，於是一直用到現在，未來也沒有想改名的念頭。

新聞一出，立刻引發網友熱議，「叫號是機器發聲，系統沒識別破音字的功能，很正常」、「我在小說裡看過叫這個名字的女主角」、「家長就認識這一個字嗎？」、「這個名字滿可愛的，總比叫些莫名其妙的生僻字好」、「以前有學姐叫丁丁丁（ㄉㄧㄥㄓㄥㄓㄥ），在此之前不知道丁也是破音字」、「我知道這個姓怎麼念，但第一反應也是ㄉㄢㄉㄢㄉㄢ」、「可以找個老公叫雙雙雙？雙也是姓」。