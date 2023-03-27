印度一名人妻9年前在住家遭人亂刀砍死，屋內財物也被洗劫一空，家屬事後更發現飼養的寵物鸚鵡不吃不喝，精神萎靡，唯獨在聽到侄子「阿舒」（Ashu）的名字時，反應異常激動，後來經調查發現，阿舒果然是殺人兇手。如今歷經9年審判，本周被宣判無期徒刑。

綜合外媒報導，這起謀殺案發生在2014年2月20日，阿格拉新聞（Agra）總編輯維杰（Vijay Sharma）帶著兒女出門參加婚禮，不料回家後卻發現妻子妮魯姆（Neelam Sharma）與愛犬身中多刀喪命，家中財物也被搜刮一空。此外，寵物鸚鵡事發後更是不吃不喝，讓他不禁懷疑鸚鵡目睹案發過程，於是開始唸出一連串嫌疑人的名字，然而只要一提到「阿舒」，鸚鵡反應就異常激動，因此成為警方調查方向的關鍵。

果然阿舒被捕後坦承為了錢財謀殺妮魯姆和狗狗，行兇時還找來友人羅尼（Ronnie Massey）幫忙。儘管鸚鵡重複「阿舒」名字一事在法庭上被多次提及，但印度《證據法》沒有先例，因而未被列為證據，如今歷經近9年的審判，終於在本周判處阿舒及共犯無期徒刑和7.2萬盧比（約新台幣2.6萬元）罰款。

遺憾的是，鸚鵡在事發半年後就去世了，妮魯姆的丈夫維杰也在2020年11月因為新冠肺炎（COVID-19）過世。死者女兒妮維塔（Nivedita）表示，阿舒經常到家裡作客，甚至曾借住多年，因此摸透家中財物的位置，沒想到竟不知感恩，計畫劫財謀殺，家族對判決結果十分不滿，將持續向最高法院請願，要求處以極刑。