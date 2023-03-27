大陸一名調皮的孫女為了捉弄奶奶，竟把家裡的觀音菩薩畫像調包，改放日本動漫《超人力霸王》的主角坐在蓮花上的圖案，未料奶奶沒有發現，還虔誠地拜了一個月，直到孫女看不下去、主動自首，奶奶才驚覺自己被耍了，氣得在家中開罵。

根據陸媒報導，廣東一名孫女為了捉弄虔誠拜佛的奶奶，偷偷將家裡的觀音菩薩畫像調包，換成動漫《超人力霸王》的主角坐在蓮花上，沒想到奶奶居然沒有發現，還繼續拜了一個月，直到孫女看不下去，主動告知畫像被調包的事情，奶奶才驚覺自己被捉弄了。

從影片中可以看到，奶奶憤怒地拿著畫像責備眾人，直言：「我心情能好到哪裡去！」而一旁的媽媽和孫女見狀都忍不住笑了出來，讓奶奶更加惱火，指著她們狂罵：「還笑！我讓你們給氣死了！」

網友們看到影片後都覺得奶奶可憐又有趣，忍不住笑說，「奶奶最後是不是也笑了哈哈哈」、「超人力霸王：我成佛了」、「原來超人力霸王也皈依佛門了」；但也有人認為孫女這樣做對長輩很不禮貌，留言批評，「這種自以為的幽默，很不尊重長輩」、「褻瀆神靈，遲早有報應」、「我覺得奶奶好生氣，這是她的信仰，怎麼可以這樣做」、「拿別人的信仰開玩笑，以為很幽默？」。