世界之大無奇不有，大陸近日瘋傳一段影片，只見一隻螃蟹在沙灘上一邊橫著走，一邊快速做出猶如湯圓般的沙球，謎樣行為讓人看了匪夷所思，對此就有知情網友點出背後真相，讓眾人直呼「長知識了！」

有網友日前在微博分享一段影片，畫面中可見，一隻螃蟹遊走在沙灘上，不過每當牠行走一步，就用螯足迅速滾出一顆猶如小湯圓形狀的沙球，約莫每3秒就能做出一顆，而從牠的行進軌跡來看，數量約有上百顆，密密麻麻地散落在沙灘上。

不少網友見狀全被螃蟹謎樣的行為給逗笑了，紛紛留言直呼「螃蟹搓湯圓也太有才了吧」、「上輩子是生產線工人？」、「這螃蟹好強，趕快抓回家搓湯圓」、「原來沙灘上的小沙球是這樣來的」、「看得我密集恐懼症都犯了」。

對此，就有知情網友點出背後真相，直言這是一隻沙蟹，滾沙球的舉動其實是牠正在進食，並將螯足作為吃飯餐具，直接挖取沙灘上的泥沙吞食，以泥中的有機質為養分，濾出的無營養泥土則直接由口中排出，稱之為「擬糞」。