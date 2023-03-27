古代謀害皇帝是滔天大罪，不但難逃一死，還可能牽連家人，甚至是整個家族，跟在皇帝身邊的御醫們更是謹慎，深怕一不小心就傷害龍體、導致皇帝駕崩。明代有一個神奇的御醫，雖然接連醫死2名皇帝，卻屢次逃過死刑，最終只被處以流放之刑，安穩度過晚年。

綜合陸媒報導，根據《萬曆野獲編》記載，劉文泰在成化年間擔任右通政使兼太醫院院使，成化二十三年，明憲宗因為萬皇貴妃離世，太過悲傷而患病，太醫院派出劉文泰替皇帝治病，未料他卻開錯藥，而傷了憲宗導致駕崩，大臣們得知消息都氣憤不已，紛紛上書要求嚴懲劉文泰，然而繼位的明孝宗竟放他一馬，只將劉文泰貶官為太醫院院判。

不過18年過去後，類似的事情再度發生。弘治十八年夏天，明孝宗因感冒無法上朝，原本以為只是一場小病，很快就會好了，沒想到劉文泰竟又開錯藥，導致明宗過沒幾天就病重駕崩。

明武宗繼位後，司法部門立刻上奏，稱劉文泰和太監狼狽為奸，醫治先帝時還藥不對症，因此建議武宗應該盡速將2人抓起來處斬，才能撫慰先帝在天之靈，不過離奇的事情再度發生，在輔臣謝遷、李東陽2人的極力辯護之下，劉文泰的死刑奇蹟般地被免除，只處以流放之刑，最後他在廣州度過晚年，得以善終。