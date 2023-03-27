古代封建社會，帝王為了擴張領土不惜發動戰爭，尤其是經常看歷史劇的人，對於將士們的穿著肯定不陌生，除了保護自身安全的頭盔和鎧甲之外，他們身上穿的軍服幾乎都是顯眼的紅色居多，難道他們不擔心在敵人的地盤上暴露行蹤嗎？事實上背後大有深意。

根據《網易》報導，綜觀歷史，各朝代的軍服幾乎都有紅色的元素存在，宋人胡珵在《蒼梧雜誌》中就曾提到「古者戎服，上下一律，皆重赤」，不過眾所周知，紅色是顯眼的顏色，古人之所以會將其運用在軍服上，有著諸多現實考量。

首先，紅色是最容易激發鬥志的顏色，心理學家證明，紅色可使人腎上腺素增加、心跳加快，讓精神為之振奮，是最富有攻擊性和挑戰性的色彩，可以表現出將士們高昂的氣概。

其次是紅色可以掩飾鮮血，一旦將士流血受傷就容易降低士氣，進一步被敵人逮到痛處猛攻，一般來說只要不要太過接近，敵人根本看不出來，而穿上紅色軍服能藉由迷惑敵軍來掩飾自家將士受傷的既定事實。

第三是保護將帥，「擒賊先擒王」的道理大家都懂，將士們統一穿著紅色軍服，能避免主帥成為「眾矢之的」，畢竟一旦群龍無首就很容易吃下敗仗。

不過將士們大多在進攻時才會選擇穿上紅色軍服，埋伏時就不會這麼做，避免暴露身分。而隨著科技發達，紅色軍服的應用也逐漸消失在歷史的長河中，現代各國的軍服幾乎都以綠色為主，尤其是迷彩服。