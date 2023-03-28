動物也會自己找主人。大陸一名飼主近日搬到城裡定居，留下愛犬在鄉下獨自生活，雖然時不時會回老家餵食，但近日狗狗生下數隻幼崽，食物根本不夠吃，牠竟把孩子叼到鄰居家，認了對方當自己的新主人，鄰居當下也非常驚訝。

根據《新浪新聞》報導，重慶一名住在鄉下的飼主養了隻黃狗，他過世後黃狗就交由他的妹妹照顧，未料近日他們一家決定搬到城裡居住，疑似認為在都市養狗不方便，因此並未將愛犬一併帶走，而是留牠在老家，時不時會回來餵食，提前準備許多食物，但黃狗最近生下數隻幼崽，飼主準備的食物根本不夠。

黃狗為了解決有一頓沒一頓的生活，竟把小狗一隻一隻叼到鄰居家，鄰居起初在家看到狗時很困惑，調閱監視器才了解原因，他也並未將狗一家趕走，而是幫牠們準備狗窩與食物，原主人回來後，得知此事也並未討回黃狗，只是希望自己還是能來探望。

鄰居PO出監視器畫面，只見狗媽媽叼著一隻隻幼崽進屋，模樣非常可愛。不少網友表示「牠已經物色很久了」、「新主人應該是很暖心的人，狗狗才會願意將孩子交給他們」、「狗來富，新主人家要發財了」，也有人痛批，原主人很不負責任，把黃狗留在舊家，根本就像讓牠自生自滅，若不想養也應該幫忙找新飼主。