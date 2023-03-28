泰國一名單親媽媽經常透過網路，分享她和患有輕微自閉症兒子的生活日常，不過近日上傳一段和兒子「嘴對嘴親親」的影片卻引來外界撻伐，嚇得她著急澄清自己純粹是出於母愛。

綜合泰媒報導，這位單親媽媽獨自扶養患有輕微自閉症的兒子長大，並經常在社群平台分享兩人的日常點滴，不過近日上傳的一段影片可以看見，當時正在看電視的兒子見到媽媽後，便轉身過來要求抱抱親親，媽媽也不拒絕，直接在鏡頭前接吻。

由於當時媽媽穿著清涼，兒子也呈現上身赤裸的狀態，原本母子之間愛的表現，猛一看還以為是成人片情節，隨即引來網友砲轟，認為兩人舉止相當不合適，「親臉頰還可以接受，親嘴是正常的嗎？」不過也有一派網友出言緩頰「沒有任何愛勝過媽媽對孩子的愛」，認為外界不必放大檢視。

隨著爭議持續延燒，這名媽媽也出面澄清，坦言只是出於母愛，雖然兒子已經長大，但在她眼中永遠是個孩子，所以當時拍片玩親親，純粹就是「媽媽跟兒子的互動」，絕對沒有非分之想。