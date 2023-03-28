國外一對情侶日前到南非的國家公園旅遊，未料在營區房間內休息時，天花板突然漏水，兩人急忙向工作人員通報，然而抬頭一看，他們才發現天花板上有一條巨蟒，而剛剛滴下來的「水」，其實是牠的尿液，還散發出一股臭味。

A couple found the unwelcome visitor after spending the night at a national park. https://t.co/b3dDOzU2lR — The Ledger-Enquirer (@LedgerEnquirer) March 27, 2023

綜合外媒報導，女子米卡（Mica Bafatakis）和男友日前到位於南非的克魯格國家公園（Kruger National Park）旅遊，並住在園區內的薩塔拉休息營區（Satara Rest Camp）。入住後第二天下午，米卡和男友躺在床上休息，天花板卻突然漏水，滴在米卡男友的腿上，兩人發現後立刻向營區人員通報。

回到房間時，米卡突然懷疑屋頂上有蛇，於是抬頭查看，沒想到竟真的看見一條又粗又長的蟒蛇，牠正緩緩地沿著屋頂上的木頭爬行，米卡和男友隨後檢查天花板滴下來的「水」，確認應該就是這條蟒蛇的尿液，而且還散發出臭味。

事後營區工作人員花了2個小時，試圖讓蟒蛇離開天花板，但都沒有成功，牠甚至躲到更隱蔽的地方，讓大家都找不到牠，最終營區只好幫米卡和男友換房間。

克魯格國家公園發言人艾薩克（Isaac Phaahla）表示，「這裡是獨特的荒野地區，且類似事件過去也曾經發生，但我們已經盡最大的努力確保遊客安全。」事件發生之後，園方就迅速派人修剪營區內的樹木，同時以鐵絲網封閉被松鼠挖出的洞，避免蟒蛇再藉洞入侵。