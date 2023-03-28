大陸新疆一名女孩從小與狼相處，9歲時和父親參加2012年新疆國際藏獒展，她竟被父親扔進關著狼的鐵籠裡，女孩也未感到害怕，甚至還用手摟著狼，讓人看了膽戰心驚，在當時引發轟動，如今事隔11年，女孩也長大了，現況跟著曝光。

根據《最華人》報導，居住在新疆烏魯木齊市的朱永勝，45歲時才生下女兒朱琳，他擔心沒辦法看孩子長大，過世後女兒沒能力照顧自己，便在新疆成立一家訓犬基地，希望將訓狗技能傳授給女兒，讓她擁有一技之長，朱琳2歲時就被父親帶去基地與獵犬培養感情。

朱琳也未辜負父親的期望，很快就懂得如何訓犬，雖然常被咬傷，但她從未感到害怕，直到2011年，朱永勝的朋友撿到兩隻狼崽，似乎長時間未進食，看起來奄奄一息，因此拜託朱永勝找合適的母狗餵養，某日朱琳竟拿裝有牛奶的奶瓶餵狼，朱永勝決定自己當奶媽，一邊養育狼崽一邊教女兒馴狼。

起初兩隻狼崽並未適應，一看到9歲的朱琳就攻擊，雖然咬力不大，但她還是被咬到全身傷，朱琳回憶時曾說，「狼有時候會很兇，剛來就咬了我胳膊兩口，爸爸剛開始把狼拿回來的時候，我特別害怕」，經過長時間相處後才和平共處，2012年她與父親參加新疆國際藏獒展，朱永勝竟將朱琳關進籠裡與狼待在一起，現場民眾看了驚呼不已。

朱琳與父親從此聲名大噪，故事被搬上大螢幕，兩人參與電影拍攝與製作，電影上映後還獲得多個獎項，朱永勝原本想讓女兒藉此進入演藝圈，但朱琳卻拒絕了，表示希望透過知識提升個人素養，她在2020年考進武漢晴川學院新聞系，個性自信又很從容，經常在學校主持活動，她受訪時提到，「如果人生能夠重來，我還是會選擇馴獸這個道路」。