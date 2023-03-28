現代人喜歡養寵物作伴，除了貓狗之外，倉鼠也受到不少人喜愛，近日就有飼主故意惡搞自家倉鼠，直接張著O型嘴，以超強「真空吸力」從倉鼠頭頂狂吸，只見倉鼠被吸到雙腳懸空，一臉驚恐的模樣彷彿是在擔心腦袋不保，網友也打趣笑說「這一口把鼠鼠嚇得魂兒都沒了！」

近日大陸微博瘋傳一段倉鼠被飼主惡搞的影片，畫面中可見，當時倉鼠正趴在飼主的腿上休息，絲毫沒發現要倒大楣了，緊接著飼主張著「O型章魚嘴」緩慢朝著倉鼠靠近，下秒一個超強的真空吸力，直接從倉鼠頭頂將其猛力吸住。

面對突如其來的惡搞，毫無防備的倉鼠一臉驚恐的伸出雙手不斷掙扎，就連眼睛也被擠到變形，乍看之下就像是在說「我的腦子呀！我的腦子！」看起來既可憐又好笑。

影片曝光後，短短7天就吸引逾430萬人觀看，網友紛紛留言直呼「好傢伙，這一口把鼠鼠嚇得魂兒都沒了」、「未曾設想的吸法」、「鼠鼠：我的腦漿都快被吸出來了」、「鼠鼠真的頂不住啦」。