許多兒女為了讓父母生活更方便，會添購許多家具、家電。泰國一名女子因為心疼父母都坐在地上吃飯，而幫他們買了一張餐桌，然而當她透過監視器畫面關心父母時，卻發現父母「席桌而坐」，讓她感到哭笑不得，影片曝光後網友也都忍不住笑了出來。

根據泰媒報導，泰國一名女網友近日分享，她的父母平時吃飯都習慣席地而坐，但起身時會有點困難，她因為心疼父母，擔心他們年紀大了不方便活動，於是買了一張餐桌和幾把椅子送給父母，沒想到前陣子她透過家中的監視器畫面，卻看到了讓她哭笑不得的畫面。

只見她的父母並未正常坐在椅子上用餐，而是直接盤腿坐在餐桌上，母親還舒服地靠著背後的牆，不過父親打算離開時，下餐桌的動作似乎比直接坐在地上再起身還要困難，女子見狀無奈不已，但又忍不住笑了出來。

事後她將影片上傳到TikTok，網友們看完以後，都覺得她的父母相當可愛，紛紛笑說「椅子是多餘的」、「原來我們都坐錯一輩子了！」、「女兒買了餐桌來，但沒教我們怎麼用」、「下桌子的時候看起來比以前更辛苦了哈哈哈」、「坐在地板好像更安全，好怕他們跌下來」。