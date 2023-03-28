英國一名男子結婚多達8次，原本計畫再結第9次婚，但他卻突然打消念頭，表示由於經歷過太多次婚姻，導致他身體累壞了，身上還出現許多疾病，基本上生活無法自理，因此不想再尋覓另一半，決定獨自搬到養老院居住。

根據《Somerset Live》報導，今年74歲的羅恩（Ron Sheppard）擁有「英國結婚最多次男人」封號，他在1966年與第一任妻子瑪格麗特（Margaret）喜結連理，並生下3個孩子，但婚姻生活只維持2年，1973年又與第二任妻子珍妮特（Jeanette）再婚，但沒多久就離婚，截至2004年為止，他一共經歷8次婚姻，膝下有8名子女。

羅恩最長的婚姻為13年，最短則只有10個月，與最後一任妻子離婚後，他就一直保持單身，不過身邊仍有不少女伴，他曾提到，小時候受過心靈創傷，導致他長大後一直渴望有人陪伴，才會有安全感，他在2014年還發行自傳《婚禮之王》（Lord of The Weddings），目前正在撰寫第二本書《妻子收藏家》（The Wife Collector）。

羅恩近日提到，他不打算再找第9任妻子，因為他的健康大不如前，罹患帕金森氏症及慢性呼吸道疾病等，「我現在身體很差，我覺得是這些年來，與妻子們相處讓我疲憊不堪。離婚帶來的精神和身體壓力，也讓我付出代價」、「每天都在痛苦中度過，手抖得很嚴重，什麼事都做不好」，他難以自行活動，大部分時間都待在公寓裡，也沒與任何一任前妻有聯繫，未來打算搬到英國懷特島的養老院開始新生活，也能離孩子們近一點。