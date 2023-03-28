大陸一名男飼主無奈PO文，稱愛貓和野生烏鶇（音同東）起了衝突，導致烏鶇每天都會準時到他家報到，對著窗戶瘋狂噴射「黃金炸彈」，雖然他嘗試在窗戶玻璃貼上「老鷹」的照片來解圍，但都沒什麼效果，讓他感到非常頭痛。

根據《星視頻》報導，浙江溫州的魏姓男子養了一隻貓，但不知道什麼原因，自家愛貓和一隻烏鶇起了衝突，導致烏鶇連續一個禮拜，每天早上6點都會準時到魏先生家報到，朝著透明乾淨的窗戶噴射「黃金炸彈」，還高速地在空中飛來飛去，試圖威嚇、挑釁魏先生的愛貓，而貓咪只能無奈地在窗台上看著對方。

魏先生為了讓烏鶇不要再來打擾，上網印了兩張老鷹的照片，裁剪過後貼在窗外，不過目前沒發揮什麼效果，之後他會再把圖片換成更凶的鳥類，且以立體的方式貼在窗外，希望可以有效嚇阻這隻烏鶇。儘管每天都要清理窗戶上的鳥屎，讓魏先生感到困擾不已，但他受訪表示，看到兩個不同的物種能吵架吵這麼久，其實也滿有趣的。

據報導指出，烏鶇是一種非常記仇的鳥類，只要感覺到敵意就會使出鳥屎攻擊。過去也有一名養貓的飼主發文，稱愛貓不知為何得罪了烏鶇，每次牠只要跳上窗台，就會有烏鶇飛過來「噴屎」，就算他嘗試當中間人，讓雙方和解，也不見烏鶇消氣，甚至到了隔年，這些烏鶇還「重返戰場」，在窗戶上留下一大片「傑作」。