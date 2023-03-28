在落單的情況下遇到成群天敵圍剿，生存機率肯定十分渺茫，近日網路上瘋傳一段母獅慘遭10多隻鬣狗圍攻壓制的影片，正當牠快要被鬣狗滅頂，甚至是「掏肛」時，好在後援及時趕到，奇蹟逃過一死。而鬣狗眼看到手的大餐飛了，礙於獅群的反攻，也只能扼腕收手，悻悻然離去。

根據網路上瘋傳的影片可見，在一望無際的大草原上，有一隻落單的母獅一路被高達10多隻的鬣狗追捕，獅子寡不敵眾，一度被鬣狗群包圍並壓制在地，眼看即將淹沒在鬣狗群中，甚至還有鬣狗鎖定牠的屁股準備「掏肛」，好在遠處突然衝來4隻母獅，將成群鬣狗驅散到更遠的地方，超及時的神救援讓落單母獅逃過死劫。

面對獅群突如其來的反攻，鬣狗嚇得一邊尖叫一邊逃竄，只能眼睜睜看著到手的獵物飛了；至於一開始被攻擊的母獅則驚魂未定的退到同伴身後尋求保護。

「掏肛」是鬣狗特有的獵食技巧，原因是鬣狗後腿較短，沒有優異的彈跳能力，因此很難像獅子、獵豹等貓科動物那樣跳到中大型獵物身上撕咬、鎖喉或是將獵物撲倒在地，所以鬣狗在漫長的演化中發展了一項生存技巧，那就是專門針對薄弱、又容易偷襲成功的肛門部位下手。當鬣狗一口咬上獵物肛門時，腸道會連帶被拉扯出來，導致獵物幾乎無法反抗，最終只能淪為鬣狗的戰利品。