古代大部分皇帝都有後宮佳麗三千，不過除了女性妃嬪以外，有些皇帝也會納男寵入宮。五胡十六國時期的西燕第二任皇帝慕容沖，12歲時因為國家被滅而被納為孌童，後來在大臣勸諫之下被放出，長大後反叛稱帝，卻在坐上皇位一年後遭將軍斬殺，命運多舛。

綜合陸媒報導，慕容沖是鮮卑人，小字鳳皇，也是十六國時期前燕皇帝慕容儁之子，他深受父親寵愛，年僅9歲就被封為中山王，之後還當上大司馬，只不過當時他年紀尚小，並未建立值得被人稱道的功勳。公元370年，前燕被前秦所滅，宣昭帝苻堅將眾多鮮卑慕容部人遷往關中居住，且對前燕國宗室各有封賞。

而苻堅也納慕容沖的姊姊清河公主為妃，在後宮中最受寵愛，後來苻堅又看上了被譽為美男子且年僅12歲的慕容沖，於是納他作為孌童，姊弟兩人獨占後宮所有寵愛，導致其他宮女失寵，長安更因此出現歌謠：「一雌復一雄，雙飛入紫宮。」人們都擔心出現禍亂，後來大臣王猛勸諫，苻堅才把慕容沖送出後宮，任命他為平陽太守。

公元383年，苻堅下令大舉出兵東晉，結果大敗於淝水，過去被前秦征服的各族紛紛叛亂、建國，中原再次陷入大分裂狀態。隔年，慕容沖的叔叔慕容垂在河北叛變，慕容沖聽聞消息也趁勢反抗，帶兵投奔建立西燕政權的哥哥慕容泓，後來慕容泓的謀臣認為慕容泓的德望不如慕容沖，於是先殺了慕容泓，再立慕容沖為皇太弟，之後他成為西燕的第二任皇帝，並在多次擊敗苻堅後佔領長安。

然而當上皇帝的慕容沖變得驕傲自滿，還任意賞罰官將，同時貪圖安逸，打算長居於長安，還畏懼強大的後燕政權，而嚇到不敢東歸鮮卑人的故地，因此引發跟隨他的鮮卑人不滿，最終在登上皇位一年後被將軍斬殺，結束了戲劇般的一生。