古代戰事不斷，發明出不少特殊冷兵器。公元215年，孫權趁曹操進攻漢中時，領兵10萬直搗曹營戰略要地「合肥」，守城將領張遼持戟類兵器直衝敵陣，將孫權打得落荒而逃，不僅靠張遼的勇猛，其中「戟」也起到不小的作用，但唐宋後卻極少出現，除了與作戰方式改變有關外，再來就是使用方法複雜，之後還出現戟的剋星。

根據《歷史大學堂》介紹，兵器「戟」稱霸古戰場800年，它是矛和戈的複合體，也就是在戈頂部加裝矛尖，同時具備矛的刺殺功能，還有戈勾殺敵人的作用，戟在春秋戰國時更是常用兵器之一，公元215年合肥大戰，曹軍負責守城的將領張遼披甲持戟，率領800將士迎戰，成功打趴孫權，另外據史料記載，董卓、劉備、孫權也曾使用過暗器類「手戟」。

不過戟從唐宋時期不再是常用兵器，其一與作戰方式改變有關，戰國前野戰以車戰為主，戰車上會站3士兵，分別負責駕車、持弓、持戈，與敵人戰車交錯時揮戈攻擊，因而出現戈類兵器，且漢朝騎兵崛起，主要以向前攻擊為主，使矛類兵器出現，為了讓武器多樣性更強，才會將兩者結合變成戟，所以戟主要也是用於車戰，但到南北朝，騎兵與戰馬基本上都披重甲，使戟的殺傷力大打折扣。

此外古代人口不多，打仗時男性都會被徵招上戰場，但並非每個人都是軍事奇才，武器使用方法若太複雜，反而會讓效果變差，因此結構簡單又實用的矛、槊類兵器脫穎而出。最後就是戟當時還出現剋星「勾鑲」，它是結合盾與鉤的兵器，主體是一面盾牌，上下兩端則安裝鐵鉤，作戰時士兵一手持勾鑲，另一手握刀或槍，當敵人使用戟時，勾鑲的鐵鉤能勾住戟的橫刀，使對方無法再次攻擊。