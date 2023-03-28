美國一名24歲女子懷孕後，發現身體出現詭異變化，除了體重增加外，她的皮膚也變差，鼻子腫大變蒜頭鼻，與懷孕前模樣判若兩人，她更是不敢看鏡中的自己，所幸產後約1個月，她的鼻子又縮回原本大小，她將此事分享至抖音，累積1300觀看次數，更有人直呼她從辣妹變成動畫《史瑞克》裡的費歐娜公主。

根據《每日郵報》報導，24歲伍德（Tyreece Wood）產前擁有一頭秀髮，五官立體，但懷孕後身體卻出現變化，不只體重暴增，髮質變差、皮膚變黑，鼻子更是腫了1倍大，伍德提到，「懷孕就已經夠不舒服了，照鏡子更是讓我沮喪，我完全不認得自己，這也是為什麼我懷孕照不多的原因，我從未聽過有人跟我一樣，這些變化可能和我的荷爾蒙有關」。

伍德產後回顧照片時，才發現鼻子特別腫，她懷孕時曾問過家人，自己臉上是否有變化，但當時大家都覺得沒差別，直到拿出照片比對，才驚覺鼻子大小差很多，所幸產後1個月左右，她的鼻子又縮回原來大小，她將此事分享至抖音，不少人看了驚呼「天啊！你如果沒有說，我真的會以為是不同人」、「好像動畫《史瑞克》裡的公主費歐娜」。

蘭卡斯特大學解剖學教授泰勒（Adam Taylor）解釋，女性懷孕時臉部確實會出現變化，由於懷孕期間荷爾蒙顯著增加，尤其是雌性激素，它會使身體所有組織的血管鬆弛，導致更多血液進入鼻子組織，使其膨脹變形，激素水平明顯增加，也會導致孕婦出現鼻塞、流鼻涕或發癢等症狀，稱為「妊娠性鼻炎」，不過孕婦也不用太擔心，產後荷爾蒙回到正常水平，鼻子通常在分娩後6周內會恢復。