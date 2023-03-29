美國一名媽媽在2018年參加馬拉松，未料跑到一半時，她卻突然很想上廁所，但當時是她產後第一次長跑，她希望可以打破自己的紀錄，因此不願意停下來，而是選擇邊大便邊跑步，最終成功創下自己的新紀錄，近日分享此事也未感到不好意思。

根據《Insider》報導，加州一名36歲媽媽塔瑪拉（Tamara Torlakson）2018年參加當地一場馬拉松，當時是她生產後第一年，聽聞不少新手媽媽說，生完孩子後狀況會更好，可以跑得更快，因此她想帶著「新手媽媽的能量」破紀錄。

塔瑪拉先前就已參加過6次馬拉松，賽前她也都會先如廁，因此並不認為會有什麼突發狀況，未料當天她馬拉松跑到一半時，卻突然想上廁所，但她很想破自己的紀錄，所以決定繼續跑下去，塔瑪拉受訪提到，她不確定能不能邊跑邊大，可是她不想讓大便搞砸一切，因此決定邊跑邊上，大出來後感覺好很多。

塔瑪拉表示，她帶著排泄物繼續跑，並未因褲裡的異物而分心，花了3小時7分鐘跑完馬拉松，打破自己的紀錄，比她最快的時間快了約1分20秒。當時抵達終點，她還對著親友大喊「我尿褲子了」，隨後趕緊跑進醫療帳篷索取濕紙巾，擦拭自己的身體，她說「大在褲子上時，應該是沒人發現，我也不在乎別人的看法，馬拉松跑者其實也都不在意」。