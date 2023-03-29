樹懶的行動速度非常緩慢，還經常掛在樹上休息，然而日本卻出現一隻顛覆眾人印象的樹懶，日前一名網友到沖繩的水族館遊玩，結果在二趾樹懶展區，看見原本該掛在樹上的樹懶居然躺在地上呼呼大睡，讓他傻眼不已，一旁的飼育員也相當無奈。

日本網友「@flowstarsilver」近日到位於沖繩的「DMM Kariyushi」水族館遊玩，館內不但展示海洋生物，還設有亞熱帶森林動物區，供民眾參觀。當原PO逛到「二趾樹懶」的展區時，卻沒有在仿造樹木的吊桿上找到樹懶的身影，而是看到樹懶愜意地躺在鋪有綠葉的平台上呼呼大睡。

這個和印象中相差甚遠的行為，讓原PO非常驚訝，直呼「這隻樹懶和我想像的不一樣！」之後還好奇跑去詢問飼育員原因，沒想到對方一臉無奈又尷尬地回答：「牠好像懶到連吊著都覺得麻煩了。」讓原PO忍不住大笑，立刻拿出手機拍下樹懶「懶到極致」的畫面，事後還分享到推特上。

網友們看到照片後，都覺得十分逗趣，紛紛留言，「太可愛了，真的有夠懶」、「我去年去水族館的時候，牠就已經躺在地上睡覺了」、「懶惰的生物在足夠安全的地方長大，就會進化成終極懶惰鬼」、「不愧是樹懶，比想像中還要更懶」，另外也有人指出，樹懶會吊在樹上休息，主要是為了躲避天敵，若是掉到地上，因為行動太過緩慢，很容易成為肉食動物的獵物，「在水族館沒有天敵的話，自然不需要一直吊著。」