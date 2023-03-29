英國一名男子平時有購買彩券的習慣，還曾被女兒嘲笑不可能中獎，他開玩笑地說「我中了，你就笑不出來了」，未料竟一語成讖，男子一日發生意外喪命，他生前最後一次買的彩券竟中790萬英鎊（約新台幣3億），女兒難過地表示「我真的笑不出來」。

根據《LADbible》報導，59歲的吉倫（Andrew Gillion）平時都會買彩券，希望有朝一日能中獎帶家人去度假，未料他去年到朋友家時，卻不小心從樓梯摔下，還當場摔斷脖子，緊急送往醫院治療，但手術後仍回天乏術，家人傷心不已。

吉倫過世後，他的女兒麗莎（Lisa Thomas）幫忙處理後事，未料卻突然接獲父親中樂透的消息，他生前最後一次購買的郵編彩券（Postcode Lottery），竟中了790萬英鎊（約新台幣3億），麗莎憶述，父親很常買彩券，她曾嘲諷不可能中獎，「我還記得他說『如果我中了，你就笑不出來了』，他是對的，我真的笑不出來，我還哭了」。

麗莎提到，得知父親中獎後，當下非常震驚，「我想像了他還活著的畫面，他一定會興奮的打電話給我，我知道他一定會開始規劃度假行程」，雖然開獎後吉倫已過世，但麗莎仍被獲准代領這筆獎金，她打算完成父親的遺願，用這筆錢帶家人去度假。