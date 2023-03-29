澳洲一間人造肉公司，近日透過提取長毛象的DNA，製作出一顆「長毛象肉丸」，不過做出它的科學家們至今都不敢食用，擔心這顆古老的肉製品會致命，對人體的免疫系統不知會有什麼作用。

根據《每日郵報》報導，澳洲人造肉公司「Vow」從長毛象的肌肉蛋白質提取了DNA序列，並用現代大象的基因密碼填補空白，接著再將其放入綿羊的幹細胞中，複製生長出200億個細胞，最後製出長毛象肉，不過科學家們卻不敢食用，參與製作長毛象肉丸的沃爾維堂（Ernst Wolvetang）表示，「我們已經幾千年沒有見過這種蛋白質了，所以不知道吃下以後，我們的免疫系統會有什麼反應。」

沃爾維堂還透露，起初他們本來打算製作的是渡渡鳥肉，但因為找不到DNA序列而宣告失敗，最終會選擇長毛象，是因為這種物種是生物多樣性喪失和氣候變化的象徵。報導指出，長毛象是在冰河時期後，因人類狩獵和全球暖化而滅絕的。而這顆長毛象肉丸已於近日在荷蘭的科學博物館展出。

該人造肉公司的目標，是用細胞培養的肉作為屠宰動物肉品的替代品，因為製造人造肉比畜養牲畜使用的土地和水還要少，同時也不會產生甲烷，希望能藉此緩解大規模畜牧業所造成的全球暖化問題。