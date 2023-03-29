英國一名飼主養了一隻中亞牧羊犬，目前3歲就已重達85公斤，用後腳站立時，身高更是達180公分，飼主每次帶愛犬出門散步，路人看到就會馬上閃開，甚至還有人誤以為牠是一頭獅子，不過飼主坦言，養大型犬不只費力又花錢，愛犬每個月伙食費高達100英鎊（約新台幣3754元）。

根據《每日郵報》報導，飼主米亞（Jamal Miah）養了一隻中亞牧羊犬，取名為「肯佐」（Kenzo），他提到這隻狗原本是朋友養的，但養了一陣子後，朋友才發現狗體型太大，照顧起來很累人，打算送給別人飼養，米亞得知後決定收編，3歲的肯佐目前已重達85公斤，用後腿站起來時更是高達6英尺（約180公分）。

米亞提到，愛犬現在還算是小孩子，但體型已非常巨大，每次帶狗出門時，幾乎一半的路人看到都會怕，甚至有人會問「你確定這是狗嗎？」，還有人誤以為是小馬或獅子。由於肯佐實在是太大隻，他一開始帶狗回家時，女兒同樣也被嚇到，不過經過相處後，女兒慢慢習慣了，肯佐現在成為孩子們的保鑣。

不過米亞坦言，養大型狗很花錢，肯佐每天要吃2公斤左右的生肉，每個月伙食費更是高達100英鎊（約新台幣3754元），為了防止愛犬偷溜出去，他還將院子的木柵欄改成鐵製，並聘請專業訓犬師，前後在狗身上已花了1萬英鎊（約新台幣37萬元），最後強調中亞牧羊犬並不適合新手飼主，「我希望牠能成為家犬，打破民眾對大型犬的偏見，肯佐雖然很大隻，但對人非常友善」。