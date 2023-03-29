近日推特上瘋傳一份履歷，只見該名求職者從2012年開始，至今換了5份工作，但仔細一看就會發現，他工作過的公司不是倒閉就是被併購，幾乎都沒有好下場，而他現在任職的公司也同樣遇到財務危機，網友們對於他的遭遇都感到同情又好笑，直呼他根本就是「地獄倒楣鬼」。

an outrageous Linkedin work history pic.twitter.com/1dooeAZs9Q — Trung Phan (@TrungTPhan) March 18, 2023

《彭博社》記者Trung Phan在推特發文，公開跨國求職網站領英（LinkedIn）上的一份履歷，該名求職者從2012年開始工作，首先入職了矽谷新創生科公司「Theranos」，擔任長達5年的研究助理，後來公司被踢爆數據造假，創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）也因詐欺罪入獄。2017年他來到全球共用辦公室龍頭「WeWork」擔任業務開發，不過公司在2019年遇到財務危機，2021年就被併購。

該名求職者在2019年9月到2020年9月休息了一年，並在履歷上自嘲般地寫出原因「看看我前兩個雇主」，不過他的衰運並未就此停止。休息結束後，他進入加密貨幣交易平台「FTX」擔任業務經理，未料公司在去年宣告破產；隨後他入職矽谷銀行（Silicon Valley Bank）擔任業務主管，該銀行卻在今年3月突然倒閉；更悲慘的是，他剛入職的瑞士信貸（Credit Suisse）同樣遇到財務問題，且已經被瑞銀集團（UBS Group）收購。

Trung Phan事後也向該名求職者求證，確認這是一份真實的履歷，不過當他詢問是否能採訪時，對方卻只要他「滾蛋！」網友們看到他的履歷後，雖然感到很同情，但也忍不住笑了出來，「做一間倒一間的程度」、「完全就是地獄倒楣鬼」、「下一個老闆要小心一點了」、「這是有史以來最不幸的履歷」。