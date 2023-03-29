在古代妓院又稱作青樓，起源時間已經無法考證，但這個行業非常古老且興盛，而且特別的是，青樓文化與文人密切相關，像薛濤、李詩詩、魚玄機等青樓女子都與著名文人有交情，而且不少青樓其實就蓋在考場對面，比如江南貢院和當地的「紅燈區」僅一河之隔，但究竟為何會形成這種地緣關係呢？

根據《青島新聞網》報導，舊時的考場稱作「貢院」，其中又以人才輩出的「江南貢院」最為人熟知，江南貢院於南宋時期正式建立，明太祖朱元璋定都南京後，鄉試與會試皆在這裡舉行，雖然後來成祖遷都於北京，江南貢院仍作為鄉試考場，且不斷擴建，成為明、清時代最大的科舉考場。

在考生眼裡看來，貢院是他們通往富貴功名的必經之路，因此每年都有各方士子前來科考，既然考生雲集，他們的吃喝玩住都要有人照應，商機自然而然出現，青樓、酒樓、茶館也紛紛建立，形成貢院與青樓僅有一河之隔的奇景，而青樓的存在也與士子們的大力捧場有關。

從唐代開始，參加科舉幾乎是所有士子求取功名的唯一途徑，一旦高中進士，意味著將迎來大好前程，需要大肆慶祝，有些士子會寫詩給中意的青樓女子，藉此炫耀才華；若科考失利，到青樓消費也能成為減輕他們落榜痛苦的安慰劑。

除此之外，科舉考試為了防止作弊，設立了許多嚴格的規定，考試期間還必須獨自待在一個狹小的空間，待考程結束才能離開，而青樓就成為士子們考後放鬆、舒緩壓力的好去處；再者，不少青樓女子其實都具備文學素養，所以部分士子也渴望能在這裡覓得知音；同時各方士子都聚集在此，青樓更變成士子間交友、切磋的場所，若是趁此結識患難之交，就算最後落榜了，也有機會憑藉和高中者的交情，找點小差事來做。