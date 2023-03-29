美國一名女子在2年前失業，當時她負債近7萬美元（約新台幣210萬元），因此決定改變理財方法，只花現金且不刷卡，並將各項開銷提前分類，每項花費用小袋子做紀錄，再放入相應金額，這個儲蓄方法不僅幫助她還完負債，甚至還嗅到創業商機，創業僅1年多，營收就高達85萬美元（約新台幣2589萬）。

根據《CNBC》報導，居住於德州的31歲泰勒（Jasmine Taylor）在2021年1月失業，當時她揹6萬美元學貸、9千美元的醫療和信用卡債，為了養活自己只能兼職，但依舊難以維生，直到在YouTube看到「信封存錢法」（cash stuffing）相關影片，她決定改變理財方式，開始不再使用信用卡，而是只用現金。

泰勒每周會詳細分類預先支出的款項與儲蓄目標，並用小袋子裝錢做紀錄，起初她存起來的錢分為還債基金、緊急備用金、汽車保養維修費、出遊資金等，假若還有剩餘的錢，就用於未來長期儲蓄或還債，這種存錢法其實早在10年前就出現，不過她還是將心得分享至抖音，未料竟引發熱烈迴響。

泰勒表示，信封存錢法讓她清楚知道錢的流向，也意識到哪些是不必要花費，此外她存錢時發現，使用信封存錢很單調，在尋找適合裝錢的袋子時，發現很少店家在賣相關產品，因此2021年春天她用疫情補助金1200美元（約新台幣3.6萬元）成立品牌，購買材料與列印機器，製作並販賣用來整理現金儲蓄收納袋。

泰勒的抖音如今擁有68萬粉絲，粉絲看了影片開始想存錢，紛紛到她的網站消費，她使用信封存錢法1年後，還清2.3萬美元（約新台幣69萬元）的債務。而她的公司在2022年，營收約為85萬美元（約新台幣2589萬），今年更有望達到100萬美元，每周她支付自己薪水1200美元，其他錢用於投資公司，還有作為未來的退休金。