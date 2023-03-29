古代認為「身體髮膚，受之父母」，視刺青為不當行為，還曾是懲罰犯人的一種手段。不過北宋名將「狄青」臉上雖有刺青，但他並不引以為恥，成為一名大將後，曾有人勸他洗去紋身，狄青卻不願意，認為這是他的人生經歷。

北宋名將「狄青」的家世代務農，雖然出身寒門，但卻熟讀兵書，善於騎射，當時宋朝朝廷為了防止士兵逃跑，規定他們都需黥面，此舉對士兵其實是極大汙辱，因此他投軍後，臉部也被刺了字，狄青驍勇善戰，之後當上大將，曾討伐西夏、廣西儂智高，立下不少赫赫戰功。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，漢民族自古以來抵制刺青，認為有遊手好閒人士或地痞流氓，才會在身上紋身，因此狄青當上大將後，曾有人勸他洗掉刺青，認為臉上有字不雅觀，但老實安分的他卻不願意，表示這代表自己的人生經歷，而且此事也並非無人不曉，刺青在不在根本不重要。

根據《宋史．列傳第四十九》記載，「帝嘗敕青傅藥除字，青指其面曰：『陛下以功擢臣，不問門地，臣所以有今日，由此涅爾，臣願留以勸軍中，不敢奉詔。』」指宋仁宗覺得狄青臉上有字不好看，因此勸他用藥去除，但狄青卻回覆，臉上雖有刺青，但皇帝依舊願意提拔他，所以他要留著這個標誌，勉勵同僚盡忠職守。