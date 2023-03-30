Man is almost killed from gardening 'after WW1-era bug lurking in soil got into his sore' https://t.co/HuZZJFVyxj — Daily Mail Online (@MailOnline) March 24, 2023

隨著地球暖化、永凍土層溶解，會有越來越多古老病毒解凍，若在缺乏天然免疫力的人群中迅速傳播，有可能引發大流行。而古老病毒侵害人類事件其實正持續上演，瑞典一名64歲老翁在自家後院整理花圃時，竟遭一次世界大戰時期奪走無數士兵性命的「氣性壞疽」（Gas gangrene）感染，導致身體大面積組織「被吃掉」而差點喪命。

根據《每日郵報》報導，這起病例近期公開在《國際外科病例報告》（International Journal of Surgery Case Reports）期刊，老翁疑似在自家後院翻土時，不幸遭帶有引發「氣性壞疽」細菌的蟲子接觸到他的牛皮癬（psoriasis）患處，或是被沾染細菌的鐵絲網割傷所感染。

老翁遭感染不久後，身體左側莫名疼痛，且持續發燒8小時，但身體沒有外傷跡象，經電腦斷層掃描，醫師才發現老翁左側骨盆處積聚大量液體及氣體，導致連結下背部、腿部、臀部的肌肉因壞死而產生疼痛感。儘管給予抗生素治療，老翁症狀不但沒有緩解，肌肉組織液化、氣化的範圍卻越來越大，醫療團隊研判應是罹患細菌感染引發的「壞死性筋膜炎」（Necrotizing fasciitis）。

為了避免感染加劇，醫師緊急移除老翁50％的腰肌（脊柱和骨盆之間最重要的肌肉之一），不過術後又發現其左腿肌肉壞死，必須再切除部分肌肉組織。最終醫療團隊透過病灶樣本檢驗後，確認老翁感染梭狀芽胞桿菌（Clostridium septicum），進而引發「氣性壞疽」，此恐怖疾病因在一戰時期奪走無數士兵性命而臭名昭彰。

醫療團隊確認病因後，選擇不縫合老翁的腿部傷口，因為氧氣能有效抑制梭狀菌，所以直接用浸泡過氧化氫的紗布包紮，避免感染擴大，並給他服用甲硝唑（metronidazole）對抗細菌。老翁在住院的135天內，多次心臟驟停、呼吸停止，還因連結腎臟及膀胱的尿管被侵蝕，導致體內漏尿，所幸透過治療已保住性命，並轉送療養院照護。