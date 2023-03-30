澳洲一名女子因流產失去兒子，3個月後她打算買花祭祀時，卻遇到神秘女路人對她上下打量，隨後更驚人預言「妳懷孕了」，女子雖然覺得莫名其妙，回家後還是半信半疑使用驗孕棒，沒想到結果竟真的顯示兩條線，讓女子開心到哭了出來。

根據《Kidspot》報導，26歲女子拉娜（Lana）去年8月不幸流產，11月她到超市買花，準備紀念來不及誕生到世界上的兒子，卻突然被一名女路人搭訕，她走到拉娜面前上下打量，隨後語出驚人：「妳懷孕了。」才喪子3個月的拉娜尚未走出傷痛，對於女路人的話感到莫名其妙，而且她的外表看起來一點都不像懷孕的人，不過她還是半信半疑地買了驗孕棒回家測試。

拉娜透露，事發當天是她月經來潮前6天，她確實有感覺到身體不適，但認為可能是甲狀腺問題引起，所以不以為意，驗孕結果出爐卻讓她大吃一驚，上面顯示有兩條線，拉娜頓時情緒激動地哭了出來。事後她在另一段影片提到，那名女路人其實有介紹自己是一名靈媒，因為感應到她身上強烈的感覺，才會主動向她搭話。

影片曝光後，立刻吸引眾多網友關注，大家都覺得神奇又感動，「為妳留下幸福的淚水」、「那位女士是妳兒子派來提醒妳的」、「妳的寶貝兒子又回來啦！」、「恭喜！為妳感到開心」、「這絕對是生命中最美好的事情」。近日拉娜也更新近況，表示在產檢過後，確認肚子裡的胎兒也是一名男孩，網友也都紛紛獻上祝福。