美國德州一名女子日前和男友到餐廳享用海鮮，未料竟在牡蠣上發現一顆閃亮的白色小球，仔細觀察才驚覺那是一顆珍珠，讓兩人又驚又喜，急忙拍攝影片和網友分享，雖然女子尚未帶珍珠去估價，但根據專家表示，這顆珍珠的價值可達數千美元（新台幣3萬元以上）。

根據《紐約郵報》報導，美國德州女子肯妮雅（Kenia Mac）和男友胡安（Juan Manuel）近日到位於達拉斯市的一間餐廳用餐，當時兩人正在享用牡蠣，肯妮雅突然看到其中一個牡蠣上有一顆閃亮的白色小球，仔細觀察後，發現它竟是一顆珍珠。

肯妮雅又驚又喜，連忙把珍珠放在手心、拿出手機拍攝，同時忍不住感嘆：「它很小，但它是一顆珍珠！」她還興奮表示，發現珍珠就像是中了「海鮮彩券」一樣，雖然目前她尚未帶珍珠去估價，但根據珍珠商估計，這顆珍珠的價值可達數千美元（新台幣3萬元以上）。

肯妮雅將影片分享到TikTok後，吸引超過77萬次觀看次數，網友們都相當羨慕她的發現，「真羨慕妳，我通常只會在食物裡找到頭髮」、「看來晚餐的費用有著落了」、「服務生在送餐後5分鐘後，『我手環上的珍珠去哪了？』」、「可以把它拿去做成戒指或項鍊」、「哇！感覺可以賣到好價錢」。