夫妻的相處之道在於情趣，不過美國一對夫妻卻在一次的露天鴛鴦浴過程中嚇破膽，當時丈夫泡澡到一半，頭部突然被利爪揮到，妻子嚇得拿起手電筒一照，才發現利爪的主人竟然是一隻野生山獅，所幸兩人夠機靈，成功將山獅趕跑才逃過一劫。

根據《CNN》報導，美國一對夫妻18日晚間在科羅拉多州（Colorado）度假，並在山區一間出租木屋的戶外浴缸洗鴛鴦浴放鬆身心，怎料過程中，丈夫突然感覺到有不明的生物狠狠抓住他的頭部，妻子聽見丈夫的呼救後立刻拿起身邊的手電筒往丈夫的身後照射，一開始兩人以為是一隻狗，仔細一看才驚覺竟然是山獅，且牠的爪子還放在丈夫頭上。

面對突如其來的驚險時刻，夫妻兩人嚇得拚命尖叫，接著不斷朝著山獅潑水，試圖將其驅趕，好在最終成功將山獅嚇跑。幸運逃過一劫的兩人趕緊回到屋內並致電業者反應剛剛遭遇到的情況，正好業者是科羅拉多州公園及野生動物管理局（Colorado Parks and Wildlife）的職員，於是便通知同事一同趕往現場查看。

對此，美國野生動物專家謝波德（Sean Shepherd）表示，美洲獅很可能在黑暗中看到男子的頭，但沒有認出是泡在浴缸裡的人類，不過值得嘉獎的是，夫妻兩人製造噪音並用光線照射山獅，是驅趕山獅的正確做法，此舉可以讓自己看起來更具優勢，有助於從險境中脫身。所幸男子頭部只有輕微的抓痕，目前當局已經在木屋附近設下陷阱，希望盡快捕獲山獅，防止有人遭遇攻擊。