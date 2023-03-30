古代封建社會女性地位低，在正史中很少看見女性的身影，就連身為皇室成員，也可能成為被歷史遺忘的對象，清史研究學者指出，清代共有95名公主，卻沒有任何一個留下名字，最多聽過乾隆的愛女「固倫和敬公主」，但這其實也不是她的本名，而只是封號，究竟為何會造成這種現象呢？

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，沒有人知道清代公主的名字，最主要的原因就是因為她們確實沒有名字，從滿清入關以後，就沒有任何歷史記載公主的名字，她們一出生，就只是被稱作大公主、二公主、三公主，或皇長女、皇次女、皇三女等，直到十幾歲論及婚嫁時，才會給予她們品級和封號。

以乾隆帝和孝賢皇后所生的女兒「固倫和敬公主」為例，「固倫」是她的品級，「和敬」則是她的封號，而和敬公主是乾隆帝和孝賢皇后所生子女中，唯一沒有夭折、順利長大成人的孩子，自然備受父母乃至於整個皇室寵愛，然而即便像她這樣受到高度重視的嫡女，仍然沒有名字。

毛立平表示，或許有人會說，清代公主沒有名字，是因為她們對於歷史的貢獻較小，比如唐代的文成公主，就因為和吐蕃和親，做出重要歷史貢獻而為人熟知。

但毛立平強調，清代一直在執行滿蒙聯姻的政策，且在前中期，絕大多數公主都要在年僅13、14歲時遠嫁到蒙古，用自己的一生來換取民族融合，以及國家和邊疆的穩定，皇帝和歷史書寫者卻將其視作理所當然，在正史中很少提及，導致她們成為一群「無名的公主」。