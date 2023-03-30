近日英國網路瘋傳一張照片，只見一名警察從窗戶中探頭、四處張望，在窗戶上方的視線死角處卻躲著一名逃犯，而警察不知道要找的人就在身後，露出茫然的表情，整個畫面就像是喜劇電影一樣，滑稽又荒謬，引發網友熱議。

Man hid from police on roof after cannabis farm found in home



Full report: https://t.co/O1DlSjMMTF pic.twitter.com/RY8j5MTAN2 — Liverpool Echo (@LivEchonews) March 28, 2023

根據《利物浦回聲報》報導，今年2月24日，英國一名鎖匠前往柯克代爾（Kirkdale）一棟建築換門鎖，過程中察覺不對勁，認為建築內藏有毒品，於是打電話報警，警方搜查時發現，建築內的6個房間有種植大麻的相關設施，且找到人居住過的痕跡，隨即展開追捕。

32歲的逃犯埃特蒙（Etmond Lika）當時也在現場，他透過天窗爬到屋頂上，試圖躲避警方，從流出的照片中可以看到，埃特蒙就站在窗戶上方的視線死角處，而一名警察從窗戶中探頭查看，卻沒發現要找的人就在身後，逗趣的一幕就像是喜劇電影中出現的畫面，並在網路上瘋傳。

儘管如此，埃特蒙最終仍遭到逮捕，在偵訊後承認參與種植大麻。埃特蒙的律師奧莉維亞（Olivia Beesley）表示，埃特蒙出於經濟原因，離開了原本的國家阿爾巴尼亞，希望能在英國得到工作，然而在被捕前一周他卻無家可歸，「現在他知道該透過正規渠道尋求工作，也明白他必須因為參與非法行為受到懲罰。」

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