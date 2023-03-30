歷史上對於明朝開國皇帝朱元璋的評價褒貶不一，雖然稱帝後分封不少功臣，不過因為個性殘暴多疑，也擔心這些悍將奪去他的江山，晚年幾乎將當初一起打天下的開國功臣殺個精光，其中有位名叫傅友德的猛將就是如此，面對朱元璋無故找碴，他被迫手刃親生兒子，甚至一氣之下拔劍自刎，如此決絕的反應，令一向心狠手辣的朱元璋也震驚不已。

根據《搜狐網》報導，元朝末年，傅友德加入以劉福通等人為首的起義軍，後來率部歸順朱元璋，屢立戰功，就連朱元璋也曾說「論將之功，傅友德第一」。此外，朱元璋還將養女嫁給了傅友德的兒子，兩家關係親上加親，外界看來，傅友德勢必能頤養天年，殊不知他還是被朱元璋盯上。

洪武二十七年（1394年）朱元璋舉行冬宴，還為傅友德夾菜，然而當侍從撤去傅友德面前的杯盤時，發現他有道菜沒吃，由於是皇帝賜宴，臣子們都必須感恩戴德地吃完，否則就是大不敬，朱元璋見狀勃然大怒，不僅痛罵了傅友德，還要他將兩個兒子叫來，傅友德於是離席，沒想到不久就有侍衛傳話，「皇上說不用帶兒子來，直接帶他們的人頭來見」，一席話讓傅友德深知朱元璋對他早已埋下殺機，頓時心灰意冷。

當傅友德再次回到皇宮時，一隻手拎著兩顆血淋淋的人頭，而人頭正是他的兩個兒子，此時的傅友德見到皇帝既不跪拜也不說話，只是冷眼盯著朱元璋，對方似笑非笑的說「你怎麼能夠這麼狠心？」傅友德憤恨表示「你不就是想要我們父子三人的人頭嗎？這下你滿意了吧！」話一說完立刻將兩顆人頭扔向朱元璋，接著便拔劍自刎。

據《明史》記載，傅友德為人沉默寡言，但作戰勇猛果敢，即使是身為大將，每戰必身先士卒，因此面對朱元璋的猜忌，他寧願選擇以自刎維護自身尊嚴。傅友德死後的250年，大明王朝在崇禎皇帝的主持下，追封傅友德為麗江王，諡「武靖」，算是為其平反。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。