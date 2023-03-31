有些人為了變得更漂亮，會尋求醫美做改變，但術前一定要多做功課，以免遇到不良醫師。泰國一名40歲女子為了解決眼皮下垂問題，決定進行雙眼皮手術，未料醫師卻搞烏龍，把女子的眉毛縫起來，事後她才發現不對勁，診所卻不願負責。

根據泰媒《Sanook》報導，居住在羅勇府的40歲女子萬芬（Wanphen）有上眼瞼下垂問題，導致她視線模糊，甚至影響到工作，去年1月到當地一間美容診所做諮詢，與醫師討論後進行雙眼皮手術，一共花費1.5萬泰銖（約新台幣1.3萬）。

萬芬術後回到家，還是覺得看不清楚，請家人幫忙查看，發現醫師動刀部位並非眼皮，而是眉毛，眉部上下兩側都是縫線，導致她眉毛凹凸不平，讓她看了非常傻眼，隨後到診所理論，但對方卻不願負責任，更稱手術有經過患者同意，讓萬芬氣得表示，診所當初還跟她說有6個月術後保險，如今卻一直推卸責任。

萬芬提到，當時她與親友到診所討公道，未料工作人員還攻擊他們，「診所試圖逃避責任，還出言侮辱，一邊唱歌一邊嘲笑」。她希望藉此提醒民眾，到醫美診所進行手術前，要先確認對方是否合法經營，而事件曝光後，政府相關單位也介入調查，詳細情況仍待釐清。