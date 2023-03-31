紐西蘭一對情侶日前到連鎖速食店外帶炸雞，回家後吃到一半，發現炸雞上黏有一坨白色顆粒，乍看之下還以為是米飯，他們驚覺不對勁，上網一查才知是蒼蠅卵，趕緊到廁所催吐，不過速食店業者表示，蟲卵不太可能來自店裡。

根據《紐西蘭先驅報》報導，蘇珊（Susan）日前與男友到連鎖速食店外帶炸雞，回到家後沒多久就打開餐點享用，未料吃到一半，蘇珊發現炸雞上黏有一坨白色顆粒，上網一查驚覺是蒼蠅卵，擔心自己已將蟲卵吃進肚裡，趕緊跑到廁所催吐。

蘇珊提到，「我們一看到它時，就覺得是蟲卵，真的是太噁心了」，事後氣得向紐西蘭初級產業部（MPI）投訴，認為此事是速食店業者品管出問題，因為當天他們買完炸雞後，就直接回到家裡，沒多久就打開來吃，短時間內有蒼蠅飛進去產卵的可能性低。

不過速食店業者則表示，蒼蠅只會在攝氏10至40度間的物體表面產卵，但店內的生雞肉都冷藏於攝氏5度以下，而且油炸時溫度達攝氏100度，炸完後也會放進攝氏60度環境保溫，以照片中如此完整的蟲卵來看，在店內沾黏到蒼蠅卵的可能極低，不太可能是品管疏失。

而MPI紐西蘭食品安全部門副總幹事阿巴克爾（ Vincent Arbuckle〉 表示，他們已收到投訴並正在調查，雖然照片上的蟲卵很明顯，但不能單憑圖片就做定論，所以在還未查出真相前，並不能將責任歸咎於業者，如果確實是店家品管出現問題，導致食品上出現蟲卵，是非常嚴重的缺失，必須馬上解決。