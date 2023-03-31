不要亂放生寵物，恐會對環境造成危害。加拿大卑詩省（British Columbia）湖泊近日被金魚入侵，湖泊環境溫暖且食物多，使金魚發育得更好，體型長到和足球一樣大，與本地的物種爭奪食物與空間，成為湖泊裡的殺手，讓生物學家非常苦惱。

根據《CBC》報導，卑詩省湖泊疑似被人放生金魚，由於湖的環境溫暖、食物豐富，金魚適應良好並快速成長，湯普森河大學自然資源科學系副教授海斯（Brian Heise）提到，「這些金魚不是大家在寵物店看到的小魚，牠們變得非常大，有些大到像足球一樣」。

海斯進一步補充，雌性金魚每次能排出5萬多顆卵，夏天時可以產卵3次，此外雌金魚擁有特殊生育機制「雌核發育」（gynogenesis），能從其他魚類身上獲得精子來繁衍後代，而大量金魚會與本地物種爭奪食物，甚至吃掉原物種，或攜帶寄生蟲和疾病。

海斯提到，金魚在過去10年裡，已從溫哥華地區擴散至卑詩省北部湖泊，若想解決金魚氾濫問題，最有效的方式就是「電力捕魚」（Electrofishing），電流通過水後使魚暫時昏迷，之後再將金魚撈起，但這種作法價格昂貴，對此呼籲民眾不要再亂放生，無論金魚、蛇還是烏龜，飼養寵物前要三思。