海豹總是給人圓滾滾的印象，但牠們居然有「隱藏腹肌」。大陸一名飼養員近日摸海豹時，海豹腹部竟出現26道皺褶，乍看之下宛如「腹肌」，他將影片分享至微博，不少網友笑說「沒想到海豹是健身達人」。

綜合陸媒報導，山東日照海洋公園飼養員王健近日照顧海豹，當時海豹躺在地上發懶，他便伸出手撫摸，海豹先是彎起身查看，像是在做仰臥起坐，確認對方是飼養員後，馬上安心地舉起前肢碰對方，有趣的是，海豹原本平滑的腹部，突然多出26道摺痕，飼養員將畫面拍下分享至網路，笑稱是「腹肌」。

海豹腹肌影片累積35萬觀看次數，不少網友開玩笑的表示，「這應該不是腹肌，而是游泳圈啊，層層脂肪」、「我們都誤會海豹了，牠們平時運動量大，為了禦寒才吃得這麼胖，肚子隱藏腹肌」、「能成功仰臥起坐，就已經很不錯了」、「這難道不是26個雙下巴嗎？」、「牠伸出手摸飼養員時，看起來好萌，甜蜜『豹』擊」。

飼養員王健在2019年8月進入日照海洋公園工作，擔起照顧海豹的任務，平時負責餵養、清理岸上與水中糞便，還有觀察海豹的健康狀況並給予簡單治療，園區內一共養了20隻海豹，品種為斑海豹，對於王健而言，海豹就像小孩子一樣，有著自己的喜好和脾氣，還會與同伴打架，他則是海豹們的爸爸，分得清每一隻海豹的名字、性別及性格等。