相傳唐代科學家李淳風、相士袁天罡受命推算國運，一起寫出奇書《推背圖》，沒想到內容不只準，而且時間延伸至千年後，不過《推背圖》真的有這麼厲害，歷史教授表示，現存《推背圖》有6種不同版本，且內容還不相同，真實內容已不可考。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，據傳國運奇書《推背圖》由李淳風、袁天罡合著，兩人存在約隋朝至唐武則天時期，他們在當時都算是術師，不過李淳風比較像科學家，甚至製作過渾天儀，袁天罡則似現代的風水師。

于賡哲提到，許多人認為《推背圖》預言許多大事，有人解讀出鴉片戰爭、太平天國，甚至是抗日戰爭，不過唐代確實有《推背圖》，但並沒有內容，該詞最早出現於文獻唐代《大雲經疏》，其中最著名的一句話是「女主立正起唐唐」。

有人就認為，此話是指歷史第一位女皇帝「武則天」，不過《大雲經疏》是由武則天男寵薛懷義帶領高僧寫的書，因此本來就具爭議性，《推背圖》流傳過程中不斷被人篡改，目前已無從得知原本的內容，學界目前認為，《推背圖》預言準確大多都是馬後炮。

于賡哲補充，《推背圖》早在唐代就出現，但唐人從未記載是李淳風、袁天罡合著，直到岳飛孫子岳珂，在書中提到《推背圖》作者是李淳風，到了宋末元初，書籍《歷世真仙體道通鑑》才又加上袁天罡，另外目前《推背圖》有6種不同版本，基本上內容都不可信，不過能確定的是唐代確實有《推背圖》，但內容不詳，而且與李淳風、袁天罡沒關係。