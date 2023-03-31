巴西一名37歲男子原本擁有10位辣妻，但其中4位已離開，但也因為伴侶太多，他們的生活引發關注，近日他提到，計畫與老婆們生小孩，但又擔心懷孕時間不同，恐會造成家庭不和諧，為了公平起見，他決定尋找代理孕母幫妻子生小孩。

根據《紐約郵報》報導，37歲亞瑟（Arthur O Urso）與27歲盧安娜（Luana Kazaki）在2021年結婚，由於他們都是感情玩咖，所以採取開放式關係，不過巴西並不允許一夫多妻，因此亞瑟在法律上依舊只一名合法妻子，而且其他老婆都必須尊重盧安娜。

亞瑟其中一名51歲妻子瑪麗（Olinda Marie）解釋，想要進入這個大家庭，必須先獲得盧安娜的認可，因為一切由她做主。亞瑟原本與前任女友生下一名女兒，目前已經10歲了，近日他希望能擁有兒子，但又擔心其中一個妻子先懷孕，會讓其他老婆不開心。

亞瑟決定尋找代理孕母，希望每位老婆能同時有孩子，起初妻子們都不願意，但在亞瑟勸說下，還是選擇妥協，不過代孕費用高達4.1萬美元（約新台幣125萬），因此他也願意收養孩子，亞瑟提到，「我從未做過這種事，這是第一次，我們都很著急，但也很興奮能完成生孩子的夢想」。

亞瑟原本妻子多達10位，但其中4位已離開，目前妻子除了瑪麗51歲外，剩餘妻子年齡都介於21至28歲，他們一家還是成人網站OnlyFans的知名網紅，經常曬出火辣照片和影片，還會分享性愛秘訣，每個月能賺進6.1萬美元（約新台幣186萬）。