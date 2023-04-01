受到文化、歷史及環境不同，每國人民的民族性格自然不一樣。日本一名網友近日分享海報照，只見台灣賣場在調查外國觀光客比例，遊客可索取貼紙，在海報標記自己來自哪國，有趣的是，光從貼貼紙的方式，就能看出哪一個日本人，讓網友直呼有趣。

一名日本網友@Isobe_Hiroshi在推特表示，近日他的香港朋友到台灣旅遊，當時正在逛賣場，看到店家正在做旅客國籍調查，海報上寫著「你從哪裡來？麻煩協助我們做外籍旅客國籍調查，謝謝！」選項有法國、美國、日本、韓國、大陸、馬來西亞等，遊客可以索取圓形貼紙，在自己國籍底下的空格貼貼紙。

有趣的是，其他國家旅客基本上看到空白處就貼，唯有日本人貼得整整齊齊，與其他國家形成鮮明對比。照片在網路上引發討論，瀏覽次數更是高達254萬次，不少網友笑著說「一眼看出日本的民族性」、「如果仔細觀察，英國也貼出一個有趣的形狀」、「很有意思！不過事實證明，無論哪個群體，還是有1%的人會破壞和諧」。

原PO事後接受《Buzzfeed》訪問，提到這張照片拍攝地點是台灣家樂福，「貼法完全顯現出日本民族性，貼紙數量一點也不重要了」，他也透露目前居住在加拿大溫哥華，剛來溫哥華時很不習慣，因為當地人比較沒有守時觀念，「一開始很苦惱，但社會就是這樣運轉，慢慢地就釋然了，另一方面，守時讓別人覺得我很優秀」。