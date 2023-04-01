巴西一名公墓管理員巡視墓地時，發現其中一個新密封的墳墓附近，竟出現明顯血跡，讓他驚覺不對勁而報警，警方抵達現場後，聽到墳墓傳出求救聲，隨後挖開墓發現，裡面竟躺著活生生的人，初步研判她在裡面待了至少10小時。
根據外媒報導，巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）一名公墓管理員近日發現，一座剛用水泥密封的墳墓旁竟有血跡，裡面還發出微弱聲音，嚇得趕緊報警，警方抵達公墓後，確實也聽到裡面有人在呼救，趕緊打破墳墓的磚牆。
墓裡出現一名被活埋的36歲女性，頭部與手臂都受傷，隨後被送往醫院，所幸經過治療後，女子目前已無大礙。警方透露，受害者先前幫人保管毒品與槍械，沒想到交貨時，東西卻不見了，她才成為攻擊目標，被毆後埋於公墓長達10小時。
受害女子提到，兩名蒙面男子衝進她家，毆打她與她的丈夫，之後又被帶往公墓活埋，警方已鎖定嫌犯的身分，分別是20歲和22歲嫌疑人，目前已將他們通緝，仍持續追捕當中，而此事也多虧公墓管理員的機警，女子才沒因此喪命。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。