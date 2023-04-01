巴西一名公墓管理員巡視墓地時，發現其中一個新密封的墳墓附近，竟出現明顯血跡，讓他驚覺不對勁而報警，警方抵達現場後，聽到墳墓傳出求救聲，隨後挖開墓發現，裡面竟躺著活生生的人，初步研判她在裡面待了至少10小時。

根據外媒報導，巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）一名公墓管理員近日發現，一座剛用水泥密封的墳墓旁竟有血跡，裡面還發出微弱聲音，嚇得趕緊報警，警方抵達公墓後，確實也聽到裡面有人在呼救，趕緊打破墳墓的磚牆。

墓裡出現一名被活埋的36歲女性，頭部與手臂都受傷，隨後被送往醫院，所幸經過治療後，女子目前已無大礙。警方透露，受害者先前幫人保管毒品與槍械，沒想到交貨時，東西卻不見了，她才成為攻擊目標，被毆後埋於公墓長達10小時。

受害女子提到，兩名蒙面男子衝進她家，毆打她與她的丈夫，之後又被帶往公墓活埋，警方已鎖定嫌犯的身分，分別是20歲和22歲嫌疑人，目前已將他們通緝，仍持續追捕當中，而此事也多虧公墓管理員的機警，女子才沒因此喪命。

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