巴西一名公墓管理員巡視墓地時，發現其中一個新密封的墳墓附近，竟出現明顯血跡，讓他驚覺不對勁而報警，警方抵達現場後，聽到墳墓傳出求救聲，隨後挖開墓發現，裡面竟躺著活生生的人，初步研判她在裡面待了至少10小時。

Uma mulher, de 36 anos, foi resgatada de um túmulo após ser enterrada viva no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, nesta terça (27). Ela foi localizada pelos militares após eles escutarem gritos vindo de dentro da lápide.



🎥Polícia Militar/Divulgação pic.twitter.com/6zuEoyCLHg — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) March 28, 2023

根據外媒報導，巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）一名公墓管理員近日發現，一座剛用水泥密封的墳墓旁竟有血跡，裡面還發出微弱聲音，嚇得趕緊報警，警方抵達公墓後，確實也聽到裡面有人在呼救，趕緊打破墳墓的磚牆。

墓裡出現一名被活埋的36歲女性，頭部與手臂都受傷，隨後被送往醫院，所幸經過治療後，女子目前已無大礙。警方透露，受害者先前幫人保管毒品與槍械，沒想到交貨時，東西卻不見了，她才成為攻擊目標，被毆後埋於公墓長達10小時。

受害女子提到，兩名蒙面男子衝進她家，毆打她與她的丈夫，之後又被帶往公墓活埋，警方已鎖定嫌犯的身分，分別是20歲和22歲嫌疑人，目前已將他們通緝，仍持續追捕當中，而此事也多虧公墓管理員的機警，女子才沒因此喪命。

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