不少人會趁洗澡時邊刷牙，但小心刷進更多細菌。美國牙醫勸民眾別邊刷邊洗，指洗澡時的高溫與蒸氣，會破壞牙刷的刷毛，還有人為了方便，直接將牙刷放在淋浴間，容易造成細菌繁殖，另外牙膏若不小心掉在地板，也可能增加滑倒的風險。

根據《紐約郵報》報導，口腔外科牙醫馬卡爾（Parul Dua Makkar）表示，牙刷若長期暴露在高溫且潮濕的環境，不利於牙刷的使用壽命，減弱刷毛的效果，建議民眾將牙刷放於陰涼乾燥的地方，最好是遠離淋浴間與廁所，因為潮濕的環境有助於細菌繁殖。

加拿大牙醫納朗（Arun Narang）也提到，淋浴時刷牙確實能節省時間，但浴缸與淋浴間是細菌滋生理想場所，長年潮濕又溫暖，還有其他家庭成員共用，使用者大多為了便於刷牙，直接將牙刷放在淋浴間的牆壁附近，牆面生長的細菌就可能轉移到牙刷，使用時進入口腔。

納朗說，「洗手台就不會有這種問題，使用完後有足夠時間恢復乾燥，也不像淋浴間會產生蒸氣，導致整個環境潮溼。」另外德州牙醫可汗（Fatima Khan）指出，就算淋浴刷牙後，使用漱口水清潔，依舊無法確保牙齒上交叉汙染的細菌能被消滅。

還有牙醫認為，洗澡刷牙時，牙膏可能掉在地上，也會增加滑倒機率，不過風險與沐浴乳、洗髮精、護髮乳等洗浴產品一樣高。若真的難以改掉洗澡邊刷牙的習慣，建議民眾刷完牙後，要將牙刷拿出淋浴間，避免細菌滋生，為了牙齒保健，建議每天至少刷牙2次，每次約2分鐘左右，每3至4個月換一次牙刷。