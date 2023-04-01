美國一名古著賣家2021年在網路拍下一個舊手拿包，由於當時沒人與她競爭，她最終以1美元（約新台幣30元）得標，未料手拿包竟擁有百年歷史，品牌還是法國老牌卡地亞（Cartier），上面鑲有12顆鑽石，近日她賣出賺進6600美元（約新台幣20萬）。

根據《每日郵報》報導，29歲韋斯特（Chandler West）是一名古著賣家，非常喜歡復古的商品，2021年11月她在拍賣網站上，看到一個非常舊的手拿包，以起標價1美元拍下，她說「我當時只覺得包包很舊，看起來不僅復古，還像是骨董，認為它的價值不只1美元（約新台幣30元），而且款式非常美，所以才買了下來」。

韋斯特提到，她將手拿包放進置物櫃，直到2022年末才拿出來研究，想搞清楚手拿包的來歷，發現包扣鑲有鑽石，一共12顆，之後詢問包類收藏家，得知這款包是1920年代所流行的法國晚宴包，而且法國老牌卡地亞（Cartier）曾推出過類似作品，無奈手拿包內外都沒有標籤，讓韋斯特陷入苦惱。

韋斯特再次研究才發現，手拿包的鑽石下方刻有「Cartier」字樣，當下她興奮不已，將手拿包送到珠寶商鑑定，確認12顆鑽石都是真的，之後聯繫拍賣行，直到今年2月才被拍賣，成交價為 9450 美元（約新台幣28.8萬），而韋斯特需支付佣金，最終獲得6600美元（約新台幣20萬），她提到「雖然這個包很美，但我知道賣掉它能賺更多，這比收藏更快樂」。