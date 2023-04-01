明朝嘉靖年間，倭寇經常進犯沿海城鎮，將領戚繼光奉命戍守浙江和福建，時間長達10多年，不過他帶領的戚家軍對抗倭寇時，手裡卻拿竹子做的武器應戰，起初讓敵人看了很困惑，沒想到它卻是日本武士刀的剋星，比長槍還好用。

根據大陸節目《CCTV》報導，將領戚繼光奉命鎮守東南沿海，當時倭寇手持武士刀，他們行動敏捷且武器鋒利，在戰場上佔優勢，《倭變事略》記載，「一賊出哨亭外，我兵攢槍刺之，賊斫一刀，十數槍齊折，兵皆徒手而奔一處。」指武士刀鋒利到可一刀斬斷數十根長槍，反觀明軍大多出身農戶，就連使用兵器都成問題。

明朝名將戚繼光為了對抗倭寇，研發出一種新型武器「狼筅（音同險）」，也稱狼牙筅，狼筅主幹上綁了很多彎曲竹枝，頂端再連接鐵製尖頭，節目單位透過實驗發現，使用武士刀進行攻擊時，必須先清除狼筅的竹枝，因此阻礙發揮空間，由此可知，狼筅比長槍更有防禦性。

除了透過狼筅應戰外，其他明軍再趁機發動攻擊，例如使用火器等，就能讓對手來不及反應，搭配戚繼光創的鴛鴦陣，該陣型中各個兵種左右對稱，配合不同地勢做變化，例如狹長的鴛鴦陣、橫向展開的三才陣等，使每個兵種都發揮作用，且戚繼光練兵嚴格、軍法嚴厲，還創立新戰術，才得以守住沿海的和平。