不少人都有一夕致富的夢想，渴望成為百萬富翁，過上清閒悠哉的生活。英國一名麥當勞員工在2006年中了高達130萬英鎊（約新台幣4910萬）的彩券頭獎，他立刻辭職購買房產，還和女友飛到西班牙舉辦婚禮，然而才過了短短1年半，他又因懷念上班的日子，而決定重返職場，讓同事們驚訝不已。

£1.3 million lottery winner went back to work at McDonald's after winning life changing money - LADbible #Mcdonalds #fastfood https://t.co/kS8chYMdIx — Fast Food Alerts (@ellett62) April 1, 2023

綜合外媒報導，英國男子盧克（Luke Pittard）原本在麥當勞工作，2006年他中了高達130萬英鎊（約新台幣4910萬）的「國家彩券」頭獎，和大多數樂透得主一樣，他辭去工作，開始享受有錢人的生活，不但利用這筆獎金和女友在西班牙的加那利群島（Canarias）舉辦了一場盛大的婚禮，還買了一棟價值23萬英鎊（約新台幣869萬）的房產。

然而盧克辭職才短短1年半，又決定重返職場工作，讓同事們都驚訝不已，儘管他每周靠獎金得到的利息遠高於薪水，但他非常喜歡在麥當勞工作的日子，且逐漸意識到生活比金錢更重要，對此盧克表示：「我喜歡上班，比整天都待在家裡好多了。」

盧克的同事們看到熟悉的老朋友回來也相當開心，經理凱瑟琳（Katherine Jones）說：「盧克一直是我們團隊的重要成員，當他中獎時，我們都為他感到開心，我很高興他有時間享受他的獎金，但更喜歡他和我們在一起，就好像他從未離開過。」