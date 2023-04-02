馬來西亞柔佛州近日發生一起恐怖車禍，4名親友出席葬禮後同搭一輛車離開，沒想到後來車子突然失控，導致車上3人當場慘死，另1人送醫後仍宣告不治，家屬一連失去多名至親而傷心欲絕。

據馬來西亞《中國報》報導，這起4死的車禍慘劇發生在上月30日傍晚，4名死者皆為男性，包括一對58歲及22歲的父子嘉馬魯丁和莫哈末沙里札，以及嘉馬魯丁35歲的小舅子莫哈末法依札、小姨子28歲的丈夫莫哈末諾阿茲蘭。

當時車上4人出席親戚的葬禮結束後，乘坐同一輛車離開，沒想到行經笨珍縣巴力古都士國小附近時，車輛突然莫名失控，迎面衝撞對向轎車後墜入路旁溝渠，待警消人員將4人救出時，車上3人已明顯死亡，另1人在送醫後也於隔日凌晨宣告不治；至於被撞轎車的20歲駕駛也受傷送醫，但沒有生命危險。警方初步調查是車子失控才會釀禍，詳細死因仍待解剖報告出爐。

嘉馬魯丁的57歲妻子蘇菲雅指出，自己的親弟弟近日在岳母家中廁所不慎滑倒身亡，一家人才會前往奔喪，不過當時沒人知道丈夫一行4人在葬禮結束後要去哪裡，打電話也無人接聽，不久她就接獲警方通知出事了，短時間內一連痛失弟弟、丈夫、兒子等5名親屬，令她傷心欲絕。