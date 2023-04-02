聊天機器人「ChatGPT」推出後，對全球帶來極大影響與話題。近日國外一名飼主的愛犬健康出狀況，但獸醫怎麼檢查都找不出病因，讓他心急如焚，最後選擇尋求ChatGPT的幫助，沒想到ChatGPT竟做出正確診斷，查出狗狗罹患的疾病，讓飼主開心直呼：「ChatGPT救了我的狗！」

We started the dog on the proper treatment, and she's made almost a full recovery now.



Note that both of these diseases are very common. Babesiosis is the #1 tick-borne disease, and IMHA is a common complication of it, especially for this breed. 8/ pic.twitter.com/1KCaRjPKyK — Cooper ☕ (@peakcooper) March 25, 2023

根據《每日郵報》報導，國外網友「@peakcooper」3月26日在推特發文，透露愛犬莎西（Sassy）的健康出狀況，獸醫診斷牠罹患由蜱蟲傳播的相關疾病，但接受藥物治療後，莎西的病情卻開始惡化，不但貧血更加嚴重，牙齦也變得蒼白，經過詳細檢查後，獸醫雖然排除了蜱蟲相關疾病的可能性，但始終找不出病因，只能持續觀察莎西的病情變化。

求助無門的推主靈機一動，想到像是「ChatGPT」等AI程式擁有數據整合的功能，因此將莎西的病情發展和健康指數報告都傳送給ChatGPT，最後指出莎西可能患有免疫性溶血性貧血（IMHA），但ChatGPT提醒，它並不是獸醫，建議推主還是要找專業的醫療人員。

沒想到推主帶著莎西再次檢測，證實牠的確罹患免疫性溶血性貧血，對症下藥後病情已逐漸好轉。推主對此相當感激，同時也希望ChatGPT能幫助更多有寵物健康問題的人，不過他也提醒，人們不應該盲目聽從AI給予的建議，還是必須尋求專業意見。